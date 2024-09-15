نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع يتفقد قاعدة محمد نحيب العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قاعدة محمـد نجيب العسكرية بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلى من اللواء أح هشام حسنى قائد المنطقة الشمالية العسكرية عن قاعدة محمـد نجيب العسكرية والتى تعد أحد أبرز قلاع العسكرية المصرية بما تضمه من قوة عسكرية ضاربة ووحدات قتالية وإدارية وميادين للرماية والتدريب على كافة الأسلحة المختلفة.

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بجوله تفقدية تضمنت المرور على ميادين التدريب التخصصية وناقش عددا من المقاتلين فى كيفية تنفيذهم لمهامهم المكلفين بها، كما قام بالمرور على ميادين الرماية الإلكترونية المزودة بأحدث الأنظمة مما أهلها لإستضافة التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، وقام بتفقد أماكن الإقامة والإعاشة المخصصة لوفود الدول المشاركة فى التدريبات المشتركة المختلفة.

وشارك القائد العام للقوات المسلحة مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية تناول وجبة الغذاء، كما نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته بمناسبة المولد النبوى الشريف، مؤكدا على الأهمية الإستراتيجية لقاعدة محمـد نجيب العسكرية كقوة ردع على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى قادرة على صد أى عدائيات بما تمتلكه من أسلحة ومعدات وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى كونها مسرح للتدريبات المشتركة تجتمع فيها كافة مقومات التدريب والقدرة القتالية طبقا لأسس ومبادئ ومكونات معركة الأسلحة المشتركة الحديثة، كما وجه إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعظيم إمكانياتها وقدراتها بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة لتتضمن قوات برية وتجميعا قتاليا يشتمل على موانئ بحرية وقواعد جوية وإمدادها بأحدث نظم التسليح العالمية لتكون مرتكزا لتنفيذ أى مهام توكل إليها بكفاءة وإقتدار خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، وأشار إلى أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة وإصرار فى تطوير خطط وبرامج التدريب القتالى وفقا لأسس علمية مدروسة تساهم فى الإرتقاء بمنظومة إعدد وتأهيل الفرد المقاتل والذى يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.