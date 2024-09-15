أول عربي يفوز بها... زاهي حواس يحصل على جائزة الإمبراطور تراجان من إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - منحت جامعة بينيفينتو الإيطالية عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" جائزة الإمبراطور الروماني "تراجان".

أول عربي يحصل عليها... الدكتور زاهي حواس يفوز بجائزة الإمبراطور تراجان

جاء ذلك في مسرح أثري بمدينة بينيفينتو الأثرية والتي تعود للعصر الروماني، وعثر فيها علي معبد للآلهة إيزيس ويوجد فيها ٣ مسلات فرعونية ٢ من العصر الروماني كانت داخل هذا المعبد ومسلة مقلدة.

وألقى "حواس" كلمة للطلاب تحدث فيها عن عشقه الآثار المصرية ورحلة البحث عن داخل هرم خوفو والبحث عن الملكة نفرتيتي.

ويعود إسم الجائزة لوجود قوس نصر بالمدينة خاص بهذا للامبراطور، وتم منح الجائزة من قبل لأربع أشخاص فقط في الماضي، كان من حصلوا على الجائزة هم أندريا جياردينا، إذاعة "Pasto e Presente"، وفينشنزو بوتشيا، وأندريا فريدياني، ومارسيلو روتيلي، ومؤسسة Aliph، وإرنستو ماريا روفيني، وفيروتشيو دي بورتولي.

ويعتبر "حواس" هو العربي الوحيد الحاصل علي هذه الجائزة.