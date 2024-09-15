نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير التعليم: مواد المرحلة الثانوية أصبحت أقل وتم حذف الحشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن وضع المناهج وترتيبها وموضوعاتها من اختصاص مركز المناهج وأساتذة الجامعات

وبالترتيب مع التعليم العالي.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، خلال تصريحات له عبر الحروب التعليمي "حوار مجتمعي في التعليم، عبر تطبيق" الواتس آب": حتى يستطيع الحاصلون على الثانوية العامة استكمال تعليمهم في الجامعات المصرية وجامعات الخارج.

وأشار الدكتور أيمن بهاء الدين، إلى أن هذا ليس مما يعرض على غير المتخصصين ولا الطلاب، قائلا:" وقلنا أكثر من مرة أنه ليس هناك حذف وإنما إعادة ترتيب وزيادة عدد حصص المواد الأساسية، وبصفة عامة الوضع الآن أكثر تركيزا وعدد المواد والمحتوى أقل وتم حذف الحشو".



جاء ذلك ردا على أحد أولياء الأمور حيث أبدى أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية اعتراضهم على المناهج بعد إعادة صياغتها حيث أكد أولياء الأمور أن منهج الأحياء زادت عدد صفحات الكتاب كم أن مادة الأحياء باللغات أصبحت أكثر من كل عام.

وتابع نائب وزير التعليم: الوقت أكبر للتركيز على المواد الأساسية، والأمر ليس بالتصورات ولا بالانطباعات بل هي دراسة علمية تمت لسنوات عديدة ماضية وليس مجرد شهرين.