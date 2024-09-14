مصدر يكشف حقيقة تسبب وفاة عامل التحويلة في وقوع تصادم قطاري الزقازيق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حقيقة وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية نتيجة وفاة عامل التحويلة بنتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج" إنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى سبب وقوع الحادث.

وأضاف المصدر: لا يمكن الجزم بصحة هذه الأنباء من عدمها لكن المؤكد أنه لم يتم التوصل رسميا إلى سبب الحادث حتى هذه اللحظة.

ووقع حادث تصادم بين قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مما أدى إلى سقوط نحو 31 ضحية بين مصابين ووفيات.

التصادم كان بين قطار ركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية وقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 في الزقازيق.

على الفور، تحرك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إلى موقع الحادث، ووجه بالدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث.

وزارة الصحة أعلنت عن الدفع بـ39 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتم تسجيل 29 إصابة وحالتي وفاة حتى الآن. المصابون تم نقلهم إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق.

من جانبها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا، بينما رفعت مستشفيات جامعة الزقازيق درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين، مع تقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم.