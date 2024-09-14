سفير مصر في كينشاسا يشارك في الجلسة الافتتاحية ”للخلوة” التي ستعقدها مجموعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - شارك السفير/ هشام المقود، سفير جمهورية مصر العربية في كينشاسا، في الجلسة الافتتاحية "للخلوة" التي ستعقدها مجموعة أصدقاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج DDR في الأول من أكتوبر المقبل بالأمم المتحدة حول الوضع الراهن في الكونجو الديمقراطية، بهدف تسريع الجهود المبذولة لتفعيل برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل المجتمعي وتحقيق الاستقرار (P-DDRCS).

أكد السفير المصري خلال مداخلته -بناءً على طلب المُنظمين للحدث- على الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها مع الكونجو الديمقراطية وحرصها على المضي قدمًا جنبًا إلى جنب مع الحكومة الكونجولية ودعمها الكامل في تعاملها مع هذا الملف الهام والمرحلة الحرجة، وذلك في ضوء الخبرة المصرية في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وعملها على تحسين القدرات الأفريقية في هذا الصدد لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

هذا، وترأس الجلسة الافتتاحية، المُنعقدة في كينشاسا،السيد/ خالد حشمت، المسئول عن ملف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالمونوسكو، والسيد/ William KAPUKU BWABWA، نائب المنسق الوطني المسئول عن المسائل الفنية والتشغيلية بالـ(P-DDRCS)، والسيدة/ Sylvie KAYOMO BAY، نائبة المنسق الوطني المسئولة عن المسائل الإدارية والمالية بالـ(P-DDRCS)، وذلك بمشاركة عدد من الدبلوماسيين المعتمدين بالدولة، وأعضاء من بعثة المونوسكو وإدارة عمليات حفظ السلام.