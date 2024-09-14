نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تشارك في قمة العلوم بالأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79 بمدينة نيويوركفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79 بمدينة نيويورك٨، شاركت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، في قمة العلوم التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي امتدت من 10 وحتى 27 سبتمبر 2024.فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79 بمدينة نيويوركفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79 بمدينة نيويورك٨، شاركت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، في قمة العلوم التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي امتدت من 10 وحتى 27 سبتمبر 2024.

جاءت مشاركة الفقي لتسليط الضوء على دور الأكاديمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استراتيجيات وطنية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

في كلمتها أمام القمة، استعرضت الدكتورة الفقي الجهود المكثفة التي تبذلها الأكاديمية في سبيل تعزيز رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الأكاديمية تتبنى استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تهدف إلى بناء قدرات بحثية رائدة تعزز الابتكار وتعزز تنافسية مصر على الساحة العالمية.

وأشارت الفقي إلى أن هذه الاستراتيجية، التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

ومن بين المشاريع البارزة التي قدمتها الفقي خلال كلمتها، كان مشروع "الجينوم"، الذي يهدف إلى تحسين الصحة العامة من خلال الأبحاث الجينية، ومشروع "المغرة" الذي يسعى إلى تطوير أساليب إدارة مستدامة للموارد المائية.

كما تناولت الفقي مشروع الطاقة المتجددة الذي يركز على تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركاء دوليين، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وتطرقت الفقي إلى أهمية بناء شراكات علمية على المستوى الدولي والمحلي، لتبادل المعرفة وتعزيز قدرات البحث العلمي في مصر.

وأكدت أن هذه الشراكات تلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة التنمية المستدامة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. كما أشارت إلى ضرورة توجيه الجهود العلمية نحو اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة العلمية، لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه مصر والعالم.

واختتمت الدكتورة جينا الفقي كلمتها بالتأكيد على التزام مصر الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الأكاديمية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا ستظل في طليعة الجهود المبذولة لتحقيق مستقبل مستدام، قائم على أسس العلم والابتكار. تعد مشاركة الأكاديمية في هذه القمة الدولية شهادة على الدور القيادي الذي تلعبه في توجيه مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

تأتي هذه المشاركة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، وتأكيد دورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.