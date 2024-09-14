نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تطلق حملات توعوية ودورات تدريبية لدعم ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار الرؤية الجديدة للجامعة التي تسعى إلى تقديم خدمات متكاملة لطلابها ذوي الهمم والأصحاء على حد سواء، أعلن قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة عن إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية الموجهة لأولياء أمور الطلاب ذوي الهمم.

تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع بداية العام الجامعي 2024/2025، بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب وأسرهم، وتعزيز قدراتهم على التكيف مع التحديات التي قد تواجههم خلال حياتهم الجامعية.

ينظم الحملات مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالتعاون مع لجنة الدعم النفسي والمعنوي، وذلك لتمكين أولياء الأمور من فهم أفضل لاحتياجات أبنائهم ذوي الهمم وكيفية التعامل مع المشكلات النفسية التي قد تطرأ في مرحلة الجامعة.

وتؤكد الجامعة أن هذه الحملات تهدف إلى تزويد الأسر بالأدوات المعرفية التي تساعدهم في دعم أبنائهم، ليس فقط على المستوى الأكاديمي، ولكن أيضًا على الصعيد النفسي والاجتماعي.

من جانب آخر، تتضمن المبادرة أيضًا تنظيم دورات تدريبية مخصصة للمشرفين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في قطاع المدن الجامعية. وتتركز هذه الدورات على تطوير مهاراتهم في التعامل مع المشكلات النفسية والسلوكية للطلاب، سواء كانوا من ذوي الهمم أو من الأصحاء، وذلك لضمان توفير بيئة سكنية آمنة وداعمة لجميع الطلاب.

ستقام الفعاليات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2024 في قاعة مبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية للطلاب. ويشرف على هذه الفعاليات كل من أ. إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، الذي يتولى التنسيق الإداري العام، وأ.د. رنا الهلالي، مديرة مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، التي تشرف على التنفيذ الفني للمبادرة، بالإضافة إلى أ.د. هشام رامي، رئيس لجنة الدعم النفسي والمعنوي بقطاع التعليم والطلاب.

وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والخبرات المتاحة في الجامعة لتقديم دعم شامل للطلاب ذوي الهمم، وتمكينهم من مواجهة التحديات الجامعية بمرونة وثقة.

كما تأمل الجامعة أن تسهم هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين أولياء الأمور والجامعة، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.