إعلام فلسطينى : سقوط 5 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة منازل شمال غرب مدينة غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: 5 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال عدة منازل بالقرب من مدرسة دار الأرقم شمال غرب مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.