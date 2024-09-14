نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 14 سبتمبر 2024: انكسار في درجات الحرارة مع استمرار الرطوبة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهدت حالة الطقس اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 تغييرات ملحوظة في درجات الحرارة، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.
حيث يُتوقع أن تشهد معظم المناطق في مصر انكسارًا في درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الطبيعية بفضل تأثير امتداد مرتفع العروض الوسطى، المصاحب لكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.
وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة، فإن ارتفاع نسبة الرطوبة سيستمر في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات الذروة.
توقعات الطقس لليوم
الطقس نهارًا:
- القاهرة والوجه البحري: حار ورطب.
- السواحل الشمالية: حار ورطب.
- جنوب سيناء وجنوب الصعيد: شديد الحرارة.
الطقس ليلًا:
- أغلب الأنحاء: مائل للحرارة ورطب.
- السواحل الشمالية: معتدل الحرارة ورطب.
تحذيرات الطقس
- الشبورة المائية: حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية.
- الرياح: يُتوقع أن تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتبلغ سرعتها بين 30 إلى 36 كم/ساعة.
حالة البحرين
البحر المتوسط:
- الارتفاع: من متر ونصف إلى مترين.
- اتجاه الرياح: شمالية غربية.
- الحالة العامة: معتدلة.
البحر الأحمر:
- الارتفاع: من مترين إلى مترين ونصف.
- اتجاه الرياح: شمالية غربية.
- الحالة العامة: معتدلة إلى مضطربة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
- القاهرة: 34°C نهارًا، 24°C ليلًا
- 6 أكتوبر: 35°C نهارًا، 23°C ليلًا
- بنها: 34°C نهارًا، 24°C ليلًا
- دمنهور: 32°C نهارًا، 24°C ليلًا
- وادي النطرون: 34°C نهارًا، 23°C ليلًا
- كفر الشيخ: 32°C نهارًا، 23°C ليلًا
- المنصورة: 33°C نهارًا، 24°C ليلًا
- الزقازيق: 34°C نهارًا، 24°C ليلًا
- شبين الكوم: 34°C نهارًا، 23°C ليلًا
- طنطا: 33°C نهارًا، 23°C ليلًا
- دمياط: 31°C نهارًا، 26°C ليلًا
- بورسعيد: 31°C نهارًا، 26°C ليلًا
- الإسماعيلية: 34°C نهارًا، 24°C ليلًا
- السويس: 34°C نهارًا، 25°C ليلًا
- العريش: 31°C نهارًا، 23°C ليلًا
- رفح: 31°C نهارًا، 23°C ليلًا
- رأس سدر: 36°C نهارًا، 27°C ليلًا
- نخل: 32°C نهارًا، 17°C ليلًا
- كاترين: 30°C نهارًا، 15°C ليلًا
- الطور: 33°C نهارًا، 24°C ليلًا
- طابا: 32°C نهارًا، 25°C ليلًا
- شرم الشيخ: 37°C نهارًا، 28°C ليلًا
- الإسكندرية: 31°C نهارًا، 24°C ليلًا
- العلمين: 31°C نهارًا، 24°C ليلًا
- مطروح: 30°C نهارًا، 23°C ليلًا
- السلوم: 31°C نهارًا، 23°C ليلًا
- سيوة: 36°C نهارًا، 24°C ليلًا
- رأس غارب: 36°C نهارًا، 27°C ليلًا
- الغردقة: 37°C نهارًا، 27°C ليلًا
- سفاجا: 36°C نهارًا، 28°C ليلًا
- مرسى علم: 37°C نهارًا، 28°C ليلًا
- شلاتين: 37°C نهارًا، 29°C ليلًا
- حلايب: 35°C نهارًا، 28°C ليلًا
- أبورماد: 36°C نهارًا، 27°C ليلًا
- رأس حدربة: 34°C نهارًا، 28°C ليلًا
- الفيوم: 34°C نهارًا، 23°C ليلًا
- بني سويف: 34°C نهارًا، 24°C ليلًا
- المنيا: 35°C نهارًا، 23°C ليلًا
- أسيوط: 36°C نهارًا، 24°C ليلًا
- سوهاج: 38°C نهارًا، 25°C ليلًا
- قنا: 41°C نهارًا، 27°C ليلًا
- الأقصر: 41°C نهارًا، 27°C ليلًا
- أسوان: 41°C نهارًا، 28°C ليلًا
- الوادى الجديد: 38°C نهارًا، 24°C ليلًا
- أبوسمبل: 40°C نهارًا، 27°C ليلًا