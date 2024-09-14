نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "4 أيام متتالية" خطة قطع المياه في القاهرة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن تنفيذ قطع المياه في بعض المناطق بالقاهرة الجديدة لمدة أربعة أيام متواصلة، وذلك ابتداءً من مساء يوم السبت 14 سبتمبر 2024 حتى مساء يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024. تأتي هذه الإجراءات نتيجة لأعمال التصليح والإحلال والتجديد لخطوط المياه من GPR إلى الصلب، مما يستدعي تنفيذ أعمال الصيانة الضرورية.

الإجراءات المتخذة لتلبية احتياجات المواطنين

في ضوء انقطاع المياه، أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي عن مجموعة من التدابير لضمان تلبية احتياجات المواطنين من المياه خلال فترة الانقطاع:

توفير سيارات مياه : سيتم تجهيز سيارات مزودة بمياه صالحة للشرب والاستخدام على مدار 24 ساعة.

: سيتم تجهيز سيارات مزودة بمياه صالحة للشرب والاستخدام على مدار 24 ساعة. التعامل مع الشكاوى : سيتم توجيه نواب ومساعدي رئيس الجهاز للتعامل مع شكاوى المواطنين وتقديم حلول فورية.

: سيتم توجيه نواب ومساعدي رئيس الجهاز للتعامل مع شكاوى المواطنين وتقديم حلول فورية. تفقد محطات المياه : سيتم إجراء حملات تفقدية لمحطات المياه التي لن تتأثر بأعمال الصيانة لضمان استمرار التوريد بأقصى سرعة.

: سيتم إجراء حملات تفقدية لمحطات المياه التي لن تتأثر بأعمال الصيانة لضمان استمرار التوريد بأقصى سرعة. توزيع السيارات: سيتم توفير سيارات مياه في كمبوندات مختلفة مثل دار مصر بالتجمع الأول ودار مصر الأندلس في التجمع الثالث، بالإضافة إلى كمبوند جنة في التجمع الثالث، مع توزيع سيارات أخرى حسب الحاجة.

الخطة الطارئة

تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي مستجدات خلال فترة الانقطاع، وذلك لضمان عدم تعرض السكان لأي مشكلات إضافية وتقديم الدعم اللازم في حال حدوث أي طارئ.