مراسل القاهرة الإخبارية: استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف على رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن هناك عدة انفجارات دوت فى أقصى المناطق الشرقية وكذلك الشمالية والشمالية الغربية من مدينة رفح فى أقصى جنوب القطاع، حيث أطلق الاحتلال الإسرائيلى عدة قذائف صوب المنطقة الغربية من رفح وهو ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين فجر هذا اليوم بعدما أصابت إحدى القذائف منزلًا أوى إليه عدد من النازحين فى أقصى المناطق الشمالية الغربية من المدينة.

وأضاف أبوكويك، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بشكل واضح فى أجواء مدينتى رفح وخان يونس، وفى المحافظة الوسطى قبل قليل وصل إلى مشفى شهداء الأقصى بالمدينة أربعة جثامين للشهداء جرى انتشالهم من منطقة قريبة مما بات يعرف بمحو نتساريم وتحديدا أقصى المناطق الشمالية الغربية للمحافظة الوسطى حيث نقلت هذه الجثامين الأربعة جرى التعرف على ثلاثة منهم بينما لا تزال هوية أحد الشهداء مجهولة.

وأوضح أنه منذ فجر اليوم فى مخيم النصيرات حتى اللحظة، ارتقى أربعة شهداء استشهدوا جراء قصف طال منزلين وكانت الليلة الماضية أيضا حافلة بالاستهدافات المباشرة لمنازل المدنيين فى ذات المخيم، و3 منازل أخرى قصفت فى المخيم ما أسفر عن استشهاد تسعة مواطنين ليكون شهداء هذا المخيم فى غضون أقل من 24 ساعة نتحدث عن 13 شهيد حسب المصادر الطبية الفلسطينية.