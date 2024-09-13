نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد حالة الرى بمحافظة القليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري؛ حالة المياه بترعة الباسوسية وفروعها (جنابية الباسوسية) بمركز القناطر، وترعة السيسى بمركز طوخ.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، لمحافظة القليوبية لتفقد حالة الترع بنطاق المحافظة.

ووجه "سويلم" خلال الزيارة، بسرعة اتخاذ إجراءات الحفاظ علي قطاع ترعة الباسوسية، والتأكيد علي مراعاة الأسلوب الفني الأمثل خلال تنفيذ عمليات التطهير مع العمل عن طريق صنادل للحفاظ على القطاع المائي للترعة، مع رفع نواتج التطهيرات الموجودة على جسور الترعة بشكل فورى، مع عمل سور أمام الكتلة السكنية بالكيلو ١٣.٥٠ علي ترعة جنابية الباسوسية، مع مراجعة موقف مآخذ وفتحات الري ومصادر ريها سواء من ترعة الباسوسية أو ترعة جنابية الباسوسية.

والتقى الوزير بعدد من المنتفعين وأعضاء رابطة ترعة جنابية الباسوسية إحدى الترع الفرعية الآخذة من ترعة الباسوسية.

وأشاد بدور الرابطة فى التعامل بفاعلية مع إدارة المياه على الترعة، مؤكدا على دور الروابط فى متابعة تطبيق المناوبات والتأكيد على أن تطهير المساقي الخصوصية هو مسئولية المنتفعين أنفسهم وروابط مستخدمي المياه بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وشدد وزير الري بضرورة قيام المركز القومى لبحوث المياه بعمل دراسة شاملة للمنطقة بالكامل تتضمن مغذيات ترعة الباسوسية وفروعها، لحل المشكلة الواقعة بين نطاقي قريتي بهاده والبرادعى بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية.

كما وجه الدكتور سويلم لكل من مصلحة الرى وهيئة الصرف بمراجعة موقف تنفيذ وجودة تطهيرات الترع والمصارف بالإدارات العامة لرى وصرف القليوبية والإفادة بشكل عاجل بتقرير مصور فى هذا الشأن.

فيما تفقد الوزير مزارع البساتين بزمام ترعة السيسى، مشيدا بدور التوجيه المائي فى تعريف المزارعين بفوائد التحول للرى الحديث، والتأكيد على دور روابط مستخدمى المياه فى تطهير المساقى وتأكيد إلتزام المزارعين بمناوبات الرى، مع التوجيه بإصلاح البوابات الواقعة على الترعة لتعزيز التحكم في عملية إدارة المياه.

ووجه الدكتور سويلم حيال ترعة الحيانية وترعة كومبتيل (الحصة).. بدراسة منظومة الري ورفع كفاءتها بهما، والتنسيق بين ادارة التوجيه المائي وإدارة الري لتطهير المساقي الخاصة بالمنطقة من خلال المنتفعين وعلي نفقتهم وبالتنسيق مع أجهزة الزراعة أعمالا لمواد القانون الصادرة بهذا الشأن.

وقال سويلم إن نظام التطوير المطبق الذي اعتمدته الوزارة حاليًا هو نقطة الرفع الواحدة والسمادة والفلاتر المشتركة بين المزارعين.

كما شدد بسرعة التطهير أمام الصاولات على ترع السيسي والباسوسية وكومبتيل والحياني والسبيل.

جانب من زيارة وزير الري لمحافظة القليوبية

جانب من زيارة وزير الري لمحافظة القليوبية

جانب من زيارة وزير الري لمحافظة القليوبية