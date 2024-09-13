نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيًا له التوفيق والسداد على طريق التعمير، والبناء، والاستقرار، نحو جمهورية جديدة، تحقق لمصر وشعبها مستقبل مشرق، داعيًا الله عز وجل، أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعًا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه، وأن تنعم الأمة الإسلامية بالاستقرار والأمن والأمان

وقال حسين زين: “إننا نستلهم من الذكرى العطرة مولد خير البشرية، الإرادة والعزيمة القوية للحفاظ على وحدتنا، وتماسكنا، والعمل المخلص لرفعة وطننا، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة مختلف التحديات، وعلينا أن نقتدى برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في قيم ومبادئ الإخلاص، والاجتهاد بالعمل، والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتعمير والاستقرار”.