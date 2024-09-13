نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات متنوعة داخل شركات الإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد محمد عيد بكر بأنه في ضوء توجيهات السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على الاهتمام برفع الروح المعنوية للعاملين ومشاركتهم بكافة المناسبات الدينية والاجتماعية، فقد قام الدكتور مهندس / عماد أحمد عسكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى بعقد إجتماعا للعاملين بالمركز، مستهلا الإجتماع بنقل تحيات السيد المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى للعاملين، عقب ذلك قدم رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى التهنئة للعاملين بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لجنى الثمار ووضع المركز فى مكانه الصحيح كظهير بحثى لوزارة الإنتاج الحربى من خلال تنفيذ البحوث التطبيقية والمشاركات البحثية والتصنيعية التى تخدم قطاع الإنتاج الحربى، مشيرا إلي أن أولويات هذه المرحلة تتمثل فى إستثمار الجهود والطاقات الكامنة داخل العاملين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التى تم وضعها والتى تتبنى رؤية وأهداف المركز، وأن يستمر المركز فى أدائه الإيجابى من خلال فتح قنوات إتصال جديدة مع كافة الجهات البحثية المختلفة بقطاعات الدولة المختلفة والعمل علي ادخال منتجات جديدة تفيد قطاع الإنتاج الحربى والدولة المصرية.



وخلال الإجتماع وتحفيزًا للعاملين نحو مواصلة الجهد والسعى نحو تحقيق أفضل النتائج قام الدكتور / عماد عسكر بتكريم عدد ( ٨ ) من العاملين لتميزهم في الأداء خلال الفترة الماضية وأيضا تكريم ( 2 ) من العاملين للحصول على درجة الدكتوراة .



في سياق متصل أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المهندس/محمد العشماوى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية قام بتنظيم لقاء للعاملين من مختلف القطاعات بالشركة وحرص خلاله علي تهنئة العاملين بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، كما حث العاملين خلال اللقاء علي الاقتضاء بنهج وأخلاق النبى محمد صل الله عليه وسلم، كما حرص " العشماوى " خلال اللقاء علي تكريم عدد من العاملين المتميزين فى عملهم خلال الشهر الماضي وكذلك تكريم عدد من أبناء العاملين المتميزين بمختلف المراحل الدراسية.



وواصل المتحدث الرسمى للوزارة السيد / محمد عيد بكر، أن المهندس طارق العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية( مصنع ١٤٤ الحربى ) قام بتنظيم إحتفالية للعاملين بالشركة حيث هنأهم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، كما قام " العباسي " خلال اللقاء بإستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالشركة " مصنع ١٤٤ " وحث العاملين علي بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لنهو المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت المحدد، معربًا عن تمنياته بأن تشهد الفترة القادمة انطلاقة قوية للشركة لتحقيق أفضل أداء ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع العسكري والمدني بما يعود بالتقدم والازدهار علي شركة بنها للصناعات الإلكترونية والإنتاج الحربي ككل، وفي نهاية اللقاء قام " العباسي " بتكريم عدد من العاملين الذين بلغو سن التقاعد القانونية، وتقديم التهنئة لهم لاكتمال مسيرتهم المهنية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى حياتهم القادمة.

وفي ذات السياق أوضح " بكر " المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المهندس/ محمد مصطفي إبراهيم أيوب رئيس قطاع الميادين المركزية وإختبارات الذخيرة والصواريخ التابع لوزارة الإنتاج الحربي ؛ قام بعقد لقاء مع العاملين ورؤساء الأقسام بالقطاع وقام خلاله بتشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد للقيام بدور قطاع الميادين المركزية على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة لتلبية مطالب القوات المسلحة وجميع شركات الإنتاج الحربي الشقيقة والشركات الأجنبية الصديقة التى تعمل فى مجال بحوث وإنتاج وتطوير الأسلحة والذخائر، مشددًا على ضرورة إلتزام الجميع بالإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على أمن القطاع وسلامة العاملين به، مضيفًا أنه عقب هذا اللقاء مع العاملين حرص السيد رئيس قطاع الميادين المركزية على عقد اجتماع مع السادة رؤساء الإدارت المركزية ومديري العموم ورؤساء الأقسام لمناقشة خطة الاختبارات المخططة خلال العام المالي (2024/2025) للشركات الشقيقة التابعة للوزارة.