نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نقابة الصحفيين تشطب ياسر بركات رئيس تحرير "الموجز" من جداولها بسبب وقائع الفصل التعسفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، شطب ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز من جداولها، وذلك في قضية مُحالة إليها من لجنة التحقيق.

وجاء قرار هيئة التأديب بكامل هيئتها، بعد حالات الفصل التعسفي التي وقعت ضد صحفيين/ات بالجريدة، وقامت النقابة بإخطار الشاكين/ات ورئيس التحرير المشطوب، بشكل رسمي.

وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو هيئة التأديب إن الهيئة تنظر القضايا والملفات التي تُحال إليها من لجنة التحقيق، وذلك فيما يخص وقائع فصل الزملاء/الزميلات في الصحف الأخرى، وترى ما فيه مصلحة أعضاء الجمعية العمومية.

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