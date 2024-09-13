ننشر الفئات المعفاة من سداد المصروفات بالعام الدراسي الجديد 2024/2025

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الفئات المعفاة من سداد قيمة المصروفات الدراسية بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

ونص القرار الوزاري الصادر في مادته التاسعة، على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة، وهي:

١- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ۲۰۲۰، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم (۱۷۰) لسنة ٢٠٢٢

٢- أبناء شهداء ثورة ٢٥ يناير

٣- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

٤- الطلاب يتامى الأب.

ه- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

٦- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي

الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين (دون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي يتم إعداده من الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

٧- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

٨- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.

٩- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد،

ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.