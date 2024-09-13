نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ضوابط توزيع حصيلة المصروفات الدراسية بالعام الدراسي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم ١٦٢ بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني) للعام الدراسي2025.



ونص القرار الوزاري في مادته الثالثة من القرار، علي أن توزع حصيلة الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، والإدارة العامة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة، طبقا للنسب الموضحة بالجدول الآتي:





- تطوير التعليم 20%

- التطوير التكنولوجي 20%



- الأنشطة الطلابية10%

- ديوان عام الوزارة: مديريات/إدارات/ مدارس40%

- احتياطي استراتيجي10%



ويُراعى توزيع النسب المحصلة (مقابل الخدمات الإضافية)، طبقا للنسب الموضحة بالجدول على النحو السابق، بعد خصم الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، ونسبة (40%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.