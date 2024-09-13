نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحدد رسوم إعادة القيد للطلاب بالعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني) للعام الدراسي الجديد 2024/2025.



ونص القرار الوزاري الصادر من وزارة التربية والتعليم، في مادته الثامنة، على أن يُسدد رسوم إعادة قيد من طلاب مدارس الثانوي العام والفني الرسمي ( عربي لغات)، والمدارس الخاصة بأنواعها (عربي- لغات)، طبقا للجدول التالي:

١- رسم إعادة قيد الطلاب الثانوي العام والفني بجميع أنواعه وأنظمته المفصولين بسبب الغياب.

قيمة المبلغ المطلوب: (٢٥) خمسة وعشرون جنيها.



٢- رسم عادة قيد لطلاب الثانوي العام وطلاب الثانوي الفني بجميع أنواعه، وأنظمته وذلك بعد استنفاد مرات الرسوب، قيمة المبلغ المطلوب: (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها.



٣- غرامة إنذار للانقطاع إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام، قيمة المبلغ المطلوب: (۱۰) عشرة جنيهات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن يسدد ذلك لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.