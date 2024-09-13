نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحدد رسوم دخول امتحانات الشهادة العامة بالعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم ١٦٢ بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني) للعام الدراسي 2025

ونص القرار الوزاري في مادته السابعة، على أن يُسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي، أو مدارس التعليم الثانوي العام، أو المدارس الثانوية الفنية (نظام) السنوات الثلاث)، أو (نظام السنوات الخمس) والدراسات التكميلية، المبالغ الموضحة قرين كل منها، في الجدول الآتي:

١_ شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي:

_رسم امتحانات ورسم إضافي (١٠) جنيهات كرسم إضافي

_مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم (١٤٨) جنيها

٢_ شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة:

ـرسم امتحانات ورسم إضافي(١٠) جنيهات عند التقدم للمرة الأولى أو المرة الثانية، و(۲۱۰) جنيهات للمرة الثالثة أو المرة الرابعة.

ـمقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم ٢٠٠ جنيها

٣_ دبلوم المدارس الثانوية الفنية (۳) سنوات):

ـ رسم امتحانات ورسم إضافي (١٥) جنيها عن كل مرة

من المرات الثلاث الأولى.

ـمقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم (۱۹۳) جنيها

ـ مقابل خامات الامتحانات العملية (١٥) جنيها - تورد لحساب

المدرسة

ـ مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج (۲۰) جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد، والأدوات الصغيرة.

٤ _ دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة ٥ سنوات):

ـ رسم امتحانات ورسم إضافي (٦٠) جنيها عند التقدم للمرة الرابعة.

ـ مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم (٢٤٨) جنيها

ـ مقابل خامات الامتحانات العملية (١٥) جنيها - تورد لحساب

المدرسة

ـ مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج (۲۰) جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد، والأدوات الصغيرة.

٥_ دبلوم الدراسات التكميلية:

_ رسم امتحانات ورسم إضافي (١٥) جنيها

_ مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم(۱۹۳) جنيها

_ مقابل خامات الامتحانات العملية (١٥) جنيها - تورد لحساب المدرسة