نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الألماني يتفقد سوق السمك الحضاري بجنوب الجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فرانك فالتر شتاينماير الرئيس الألماني خلال زيارته بسوق السمك الحضاري بجنوب الجيزة والمقام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

جاءت كلمة الترحيب لمحافظ الجيزة بالرئيس الألماني: " نرحب بسيادتكم في مصر وعلي أرض محافظة الجيزة العريقة وانقل اليكم تحيات مواطني المحافظة.



سيادة الرئيس أود ان اعبر لسيادتكم عن سعادتنا بالتعاون القائم بين محافظة الجيزة والحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) والتي قامت بتنفيذ مشروع تطوير سوق السمك الحضاري محل زيارتنا اليوم والذي يخدم الأهالي القاطنين بمحيطة والأحياء المجاورة.

‎سيادة الرئيس قد لمس المواطنين أهمية اعمال التطوير المنفذة لسوق السمك وتحويله إلى وجهة حضارية وضعه في مصاف المشروعات التنموية الهامة المنفذة للأهالي بجنوب المحافظة.

وفي نهاية كلمتي اجدد الترحاب بكم سيادة الرئيس مؤكدًا لكم إنه لمن دواعي سروري ان تكون محافظة الجيزة ضمن جدول زيارتكم في جمهورية مصر العربية.

وتفقد الرئيس الالماني ويرافقه محافظ الجيزة والوفد الممثل للوكالة الالمانية للتعاون الدولي لسوق السمك لمتابعه اعمال التطوير المنفذة داخلة ورافقهم هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وممثلي الوكالة الألمانية.

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