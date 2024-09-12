حياة كريمة توفر مستلزمات المدارس لأبناء غير القادرين قبل الدراسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - استعرض وفد مؤسسة "حياة كريمة" خلال اجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف عددا من المحاور المتعلقة بقطاع التعليم.

- توفير مستلزمات المدارس لأبناء غير القادرين قبل بدء العام الدراسى.

- التعاون مع إحدى المؤسسات فى مشروع التعليم لتطوير معامل الكمبيوتر فى 100 مدرسة بجانب المساهمة فى تدريب أولياء الأمور على استخدام الحاسب الآلى ومحو الأمية الرقمية لديهم.

- المساهمة فى تنفيذ مشروع "راجع مدرستى" والذى بدأ تنفيذه منذ عامين لتوزيع الشنط الدراسية والمستلزمات المدرسية ودفع المصروفات المدرسية للأسر غير القادرة على دفع المصروفات.