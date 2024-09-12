الداخلية تستضيف المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 02:30 مساءً - فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى المجالات الأمنية المختلفة وفى ضوء التعاون المثمر والبنًّاء بين وزارات الداخلية بالدول العربية ولمقاربة أطر التعامل فى هذا الشأن .. فقد استضافت وزارة الداخلية المصرية "المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية" بمقر قاعة المؤتمرات والإحتفالات بأكاديمية الشرطة على مدار يومين ، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى (وزارات الداخلية العربية - البرلمان العربى- المعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون – الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) .. حيث تمت مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة وخطط تنفيذ الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان فى العمل الأمنى وآليات تنمية قدرات العاملين فى هذا المجال.

وقد تضمنت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر تنظيم زيارة لعدد من أعضاء الوفود المشاركة فى المؤتمر إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، وذلك للإضطلاع على التجربة المصرية فى إدارة المؤسسات العقابية التى تطبق أساليب السياسة العقابية بمفهومها الحديث وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى.. هذا وقد تركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا بإهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء.

ويأتى تنظيم وزارة الداخلية المصرية للمؤتمر للسنة الثالثة على التوالى فى إطار إهتمام الوزارة بإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان ودعمها وحمايتها وتنفيذها فى المجالات الأمنية.