ضبط مدير مطبعة بالقليوبية بداخلها 33 ألف نسخة كتاب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، بطباعة العديد من الكتب الدينية والدراسية الخارجية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على (33 ألف كتاب مختلف بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.