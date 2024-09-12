وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى المولد النبوى الشـــريف أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأصدق الأمانى .. أن يعيد المولى عز وجل عليكم هذه المناسبة العطرة .. أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى أمن وإستقرار.. إننا إذ نستلهم من صاحب الذكرى العطرة القدوة والأسوة الحسنة فى بناء الدولة على أُسس العمل والإجتهاد، ونستقى من رسالته عليه أفضل الصلاة والسلام المبادىء الإنسانية الرفيعة فى الود والتراحم، لنتوجه

إلى المولى جلت قدرته أن يُبارك جهود سيادتكم المخلصة، ويُسدد خطاكم الوفية من أجل رفعة وطننا والدفاع عن ثوابت أمتنا العربية.. وفقكم الله سيادة الرئيس لما فيه خير مصر وشعبها، ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكـل عام وسيـادتكم بخـير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب"، جاء بها:

يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجياً من المولى عز وجل كل التوفيق والسداد فى مسيرة سيادتكم البناءة .. إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الكريمة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار .. إستكمالاً للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء .. لنأخذ من صاحب تلك الذكرى العطرة الأسوة والقدوة الحسنة.. وكـل عام وسيـادتكم بخـير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها:

يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر بصادق التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .. راجياً من المولى عز وجل لشخصكم العزيز دوام التوفيق والسداد ولمنظومة التشريع المصرى المزيد من التقدم والإرتقاء .. إننا نحتفل بهذه الذكرى العطرة فى كل عام لنستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء .. التى علمنا إياها صاحبها صلى الله عليه وسلم حين سعى لتأسيس دولة الإسلام .. على ركائز الحق والعدل والمساواة.. وكـل عام وسيـادتكم بخـير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها:

بمناسبة قرب الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد وفى ظلال هذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها قيم العطاء والإيثار والتضحية والفداء .. نؤكد على إيماننا الكامل وإدراكنا الواعى بعظم رسالتنا فى تحقيق الأمن للوطن والأمان للمواطنين .. لتحيا مصر فى عـزة وكـرامة .. وينعم كل مصرى بالأمـن والأمــان.. وكـل عام وسيـادتكم بخـير ..

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر"، جاء بها:

يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى .. ونحن نحتفل بمولد سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - المرجو شفاعته نتوجه للمولى جلت قدرته .. أن يبارك جهودكم السديدة فى نشر صحيح الدين الحنيف .. وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة .. على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق .. وعلى أمتنا الإسلامية والعربية .. بمزيد من اليُمن والخير والبركات .. أنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عـــام وفضيلتكم بخـير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول عبدالمجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، جاء بها:-

يطيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نُـعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصــدق التهانــى وأسمـــى الأمانــى .. إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية فى ظل تحديات تواجهها مسيرة العمل الوطنى .. يسُجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود ستظل شاهدة على نبل بطولة جناحى الأمن المصرى وشرف الصمود لقواتنا المسلحة الباسلة .. وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد تلاحم رجال القوات المسلحة الباسلة مع أقرانهم من الشرطة الأبطال ملحمةً من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.. وكـل عام وسيـادتكم بخـير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"، جاء بها:-

يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسـيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلص التهانى وأسمى الأمنيات .. ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعاً للمزيد من البذل والعطاء لرفعة مسيرة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء ، لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة ولتبقى أبد الدهر درعاً وسيفاً للوطن.. وكـل عام وسيـادتكم بخـير ..

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور أسامة الأزهرى "وزير الأوقاف"، جاء بها:-

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأسمى الأمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ، سائلين المولى عز وجل بأن يعيد علينا هذه المناسبة العطرة وعلى مصرنا العزيزة وأمتنـا العربيـة والإسلاميـة باليمـن والخيــر والبركــات.. وكل عــام وسيادتكم بخــير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور نظير عياد "مفتى جمهورية مصر العربية"، جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تُقر تفريطاً ، وأن يُعيد هذه المناسبة العطرة على الشعب المصرى العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.. وكـل عام وسيـادتكم بخـير ..

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها:

يسُرنى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أبعث إلى الأُخوة والأبناء من القـيادات والضـباط والعاملين المدنيين والأمـناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ممن يواصلون العمل والجهد لتأمين مسيرة العمل الوطنى وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى .. الإخوة والأبناء ونحن إذ نستقى من تلك الذكرى العطرة قيم العطاء والتضحية والفداء .. لنثق فى قدراتكم وعزمكم على الوفاء بالعهد .. حتى تكونوا فى سبيل أمن الوطن جنوداً أوفياء .. تزودون عن رفعته بكل غالٍ فى إيثار وإباء .. لتبقى مصرنا الغالية أبد الدهر فى عزة ٍ وكبرياء .

حفظ الله مصر وجعل دوماً إرادتها على قوى الشر نافذة وكل عــام وأنتم جميعاً بخـير ..