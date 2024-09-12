نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور: يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من المعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات الحفل الذي نظمته أكاديمية الشروق، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب المعهد العالي للهندسة بالأكاديمية، (دفعة د.عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق)، وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة البريطانية بالقاهرة.

وخلال الحفل، تم عرض فيلم وثائقي يوثق مسيرة أكاديمية الشروق، بدءًا من تأسيسها وصولًا إلى أحدث التطورات في برامجها وأقسامها المتنوعة، كما سلط الضوء على الرؤية الإستراتيجية التي توجه مسيرة تطوير التعليم بالأكاديمية.

وفي بداية كلمته، هنأ الوزير جميع الخريجين، والسادة الأساتذة، والباحثين المكرمين، موجهًا الشكر لأسرة أكاديمية الشروق، وأسرة المعهد العالي للهندسة، وأولياء الأمور الذين قدموا كل أوجه الرعاية للطلاب طوال فترة دراستهم، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، وللمعهد والأكاديمية مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز خلال الفترة المقبلة.

وأكد د.أيمن عاشور أن الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب جامعاتنا ومعاهدنا، هو بمثابة تسجيل للحظة مهمة، تتجلى فيها معاني النجاح، وتحقيق واحد من الأهداف المهمة لبناتنا وأبنائنا الطلاب، وهو الحصول على الشهادة الأكاديمية التي تؤهلهم للالتحاق بالحياة العملية، وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري ينتظر من هؤلاء الشباب مشاركة إيجابية في مختلف مجالات العمل الوطني، داعيًا الخريجين إلى الاقتداء بالنماذج والشخصيات المتألقة في العمل والعطاء والنجاح، وأن يكون هدفهم الأسمى نهضة بلادهم، مطالبًا الخريجين بالاستمرار في تطوير أنفسهم، وألا يكتفوا بما حصلوا عليه من معارف نظرية وعملية، وأن يسعوا إلى مزيد من التحصيل وجني الخبرات، والوقوف على كل جديد في مجالات تخصصهم.



وأكد د.أيمن عاشور للخريجين أن ما وصلتم إليه يمثل بداية رحلة طويلة نحو التعلم والتطوير، فالعالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، وأصبح النجاح في سوق العمل لا يعتمد فقط على الشهادات الجامعية، بل يتطلب أيضًا مهارات عملية وتطبيقية متقدمة، وأن سوق العمل يطلب منكم اليوم أن تكونوا على أهبة الاستعداد للتكيف مع التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا، والابتكارات المتجددة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يتحول نحو نظام يقدر المهارات أكثر من الشهادات، موضحًا أن هذا يضع على عاتق الخريجين مسؤولية تطوير أنفسهم بشكل مستمر، وتبني مفهوم التعلم مدى الحياة.



وأكد الوزير أننا شهدنا في السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في سوق العمل، حيث أصبحت المهارات، مثل: التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، والقدرة على العمل ضمن فريق، من أكثر المهارات المطلوبة، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا في تشكيل مستقبلنا، فالثورة الصناعية الرابعة، والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا المالية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأن البقاء على اطلاع دائم بهذه التطورات أمر ضروري للنجاح في عالم الأعمال، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الخريجين على مواجهة هذه التحديات المستقبلية.



وأشاد د.أيمن عاشور بما تشهده أكاديمية الشروق من جهود لتطوير قدراتها وتحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية بها، مشيرًا إلى حصول المعاهد الثلاثة التي تضمها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالإضافة إلى سير الأكاديمية في إجراءات الاعتماد الدولي لبرامجها الدراسية، داعيًا كافة المؤسسات الأكاديمية المصرية إلى مواصلة العمل والتطوير؛ للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لشبابنا، وتحقيق مزيد من التقدم في تنافسية مكوناتها على المستوى الدولي.



ومن جانبه، أشاد د.أحمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق بجهود الوزير منذ توليه مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى نجاحه في تطوير العملية التعليمية داخل المعاهد والجامعات وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي أُطلقت مارس 2023، مشيرًا إلى أن اختيار الدكتور عمرو عزت سلامة لإطلاقه اسمه على دفعة خريجي المعهد العالي للهندسة لهذا العام؛ إنما يأتي تقديرًا لجهوده الكبيرة على المستوى الوطني، حيث تولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فترتين، وكانت الفترة الثانية من أصعب الفترات، وقد بذل فيها جهدًا كبيرًا لدعم أكاديمية الشروق في مواجهة كافة العقبات والتحديات.

ومن جانبه، أكد د.جودة غانم نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق أن الاحتفال اليوم بمرور 29 عامًا على تأسيس المعهد العالي للهندسة، وتخريج الدفعة الـ25، يأتي تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات، مشيرًا إلى أن المعهد يعد من أفضل الصروح العلمية في مصر، بشهادة الخبراء والمتخصصين، فقد حقق المعهد المركز الأول في تقييم لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات لثلاث سنوات متتالية، وحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما ساهم في تخريج أكثر من 20 ألف مهندس، مما يؤكد دوره المهم في تطوير التعليم الهندسي في مصر، واستعرض د.جودة ما شهدته أكاديمية الشروق من إنجازات أكاديمية، بحصول كافة معاهدها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وحصولها مجددًا على تجديد هذا الاعتماد، مما يدل على التزام الأكاديمية بالحفاظ على مستواها التعليمي والبحثي المتميز.

ومن جانبه، عبر د.عمرو عزت سلامة عن سعادته بوجوده وسط الخريجين، موجهًا الشكر لأسرة المعهد العالي للهندسة بأكاديمية بإطلاق اسمه على دفعة خريجي هذا العام، مشيرًا إلى أن الحفل يرسخ معاني الحب والوفاء بين منسوبي الأكاديمية وخريجيها، مؤكدًا أن مهنة المهندس هي من أشرف المهن؛ لدورها الهام في تحقيق النهضة والتنمية المنشودة لوطننا، وهو ما يتطلب أن يكون المهندس على قدر المسئولية تجاه مجتمعه، وأن يتحلى بالقيم والأخلاق وروح الإبداع والابتكار، وأن يراعي الإتقان في عمله، وأن يواصل دائمًا تنمية قدراته وتطويرها، من خلال الإلمام بكافة المهارات الأساسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتي باتت المحرك الرئيس لكل تقدم صناعي وتقني.



وعلى هامش الحفل، قام الوزير بتكريم الفائزين بجوائز أكاديمية الشروق للإبداع العلمي، وأصحاب العطاء المميز من أعضاء الهيئة الأكاديمية بأكاديمية الشروق والخريجين السابقين، وأوائل الأقسام.

شهد فعاليات حفل التخرج، د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود.إيناس حافظ نائب محافظ جنوب سيناء، وأ.فريدة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، وأ.ياسمين محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون، ود.محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، ود.أحمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، ود.جودة غانم نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، ود.معتز طلبة عميد المعهد العالي للهندسة بالأكاديمية، والسادة أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالأكاديمية، وعدد من الشخصيات العامة.