الشيخ محمد أبوبكر ينتقد تعزية الشيخ مظهر شاهين للفنان خالد الصاوي

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الشيخ محمد أبوبكر بشدة تعزية الشيخ مظهر شاهين للفنان خالد الصاوي في وفاة كلبته.

عبر أبوبكر عن استنكاره لتقديم التعازي في وفاة حيوان أليف، معتبرًا ذلك إشارة إلى تحول غير مقبول في الأولويات والتعاطف، حيث قال عبر حسابه على فيسبوك:

«تخيل وصلنا إلى يوم يقوم أحد العلماء المشهورين بتقديم واجب العزاء والمواساة لأحد الفنانين في وفاة كلبته، ولا عزاء للمستضعفين لبني الإنسان».

تعزية مظهر شاهين

الشيخ مظهر شاهين قدم تعازيه للفنان خالد الصاوي في وفاة كلبته، قائلًا عبر فيسبوك:

«صادق المواساة للأخ الفنان خالد الصاوي في موت كلبه، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يربط على قلبه ويلهمه الصبر على فراقه، فالحزن عند الموت رحمة في قلوب العباد، والإسلام دين الرحمة بكل مخلوق أليف».

من جانبه، نشر خالد الصاوي على حسابه صورة له مع كلبه الراحل وكتب:

«باي باي حبيبة قلب بابي.. يا رب أرجوك اجمعني بيها وبميكي يومًا ما، إن شالله في حلم طويل».

جاء الانتقاد في سياق اعتقاد الشيخ أبوبكر أن تقديم العزاء في وفاة حيوان أليف قد يعكس عدم اهتمام كافٍ بقضايا إنسانية أكثر إلحاحًا.

بينما يرى الشيخ شاهين أن الرحمة تشمل جميع المخلوقات، وأن تقديم التعازي في وفاة حيوان أليف يمكن أن يكون جزءًا من تعاليم الرحمة التي يدعو إليها الإسلام.