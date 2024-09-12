نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024: ذروة الموجة الحارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، 12 سبتمبر 2024، حيث يُتوقع أن تصل الموجة الحارة إلى ذروتها، متزامنةً مع الليلة الثانية لشهر «توت» في التقويم المصري.

تفاصيل حالة الطقس

الطقس نهارًا:

شديد الحرارة على القاهرة الكبرى ، الوجه البحري ، السواحل الشمالية الشرقية ، جنوب سيناء ، و جنوب البلاد .

، ، ، ، و . حار ورطب على السواحل الشمالية الغربية.

الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

مائل للحرارة ورطب على معظم الأنحاء.

معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

نشاط الرياح:

الرياح معتدلة وقد تنشط أحيانًا وعلى فترات متقطعة في مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

فرص الأمطار

توقعات الطقس تشير إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المدن التالية:

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

الدقهلية

دمياط

بورسعيد

حالة البحرين

البحر المتوسط : خفيف إلى معتدل، بارتفاع موج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية.

: خفيف إلى معتدل، بارتفاع موج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية. البحر الأحمر: معتدل، بارتفاع موج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

المدينة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة 37 27 6 أكتوبر 36 26 بنها 36 27 دمنهور 35 26 وادى النطرون 36 26 كفر الشيخ 33 25 المنصورة 35 27 الزقازيق 37 27 شبين الكوم 36 26 طنطا 36 26 دمياط 32 26 بورسعيد 33 26 الإسماعيلية 38 27 السويس 38 26 العريش 36 25 رفح 36 26 رأس سدر 38 26 نخل 37 20 كاترين 32 18 الطور 36 28 طابا 36 27 شرم الشيخ 40 29 الإسكندرية 32 24 العلمين 31 24 مطروح 29 23 السلوم 31 22 سيوة 35 24 رأس غارب 39 28 الغردقة 41 29 سفاجا 41 29 مرسى علم 40 29 شلاتين 41 28 حلايب 36 29 أبورماد 38 28 رأس حدربة 36 29 الفيوم 40 25 بني سويف 40 24 المنيا 40 23 أسيوط 41 25 سوهاج 42 26 قنا 42 26 الأقصر 43 27 أسوان 43 27 الوادى الجديد 42 24 أبوسمبل 42 26

نسبة الرطوبة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري : 80-75% ليلًا، 35-30% نهارًا

: 80-75% ليلًا، 35-30% نهارًا السواحل الشمالية : 90-85% ليلًا، 50-45% نهارًا

: 90-85% ليلًا، 50-45% نهارًا شمال ووسط الصعيد : 55-50% ليلًا، 25-20% نهارًا

: 55-50% ليلًا، 25-20% نهارًا جنوب الصعيد: 35-30% ليلًا، 20-15% نهارًا

نصائح للتعامل مع الطقس الحار