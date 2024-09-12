نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار إجازة المولد النبوي الشريف 2024: كل ما تحتاج معرفته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يوم الأحد الماضي بشأن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعام 2024.

بموجب هذا القرار، ستُمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مختلف القطاعات يوم الأحد، 15 سبتمبر 2024، والذي يتوافق مع 12 ربيع الأول 1446 هجريًا.

نستعرض تفاصيل الإجازة، الفئات المستحقة، ومعلومات إضافية حول الاحتفالات وأسعار حلاوة المولد.

تفاصيل قرار إجازة المولد النبوي الشريف

وفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، سيكون يوم الأحد، 15 سبتمبر 2024، عطلة رسمية احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف.

يشمل هذا القرار جميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاعين العام والخاص.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر بالكامل. ومع ذلك، يمكن لأصحاب العمل تشغيل العاملين في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

في حال تم تشغيل العاملين، سيحصلون على أجر مضاعف بجانب أجرهم عن هذا اليوم.

إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن هذا القرار يشمل أيضًا العاملين في القطاع الخاص.

بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024، سيكون يوم الأحد، 15 سبتمبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص.

مواعيد الإجازات في سبتمبر 2024

إضافة إلى إجازة المولد النبوي الشريف، إليك نظرة على مواعيد الإجازات الأخرى في سبتمبر 2024:

الجمعة، 6 سبتمبر.

السبت، 7 سبتمبر.

الجمعة، 13 سبتمبر.

السبت، 14 سبتمبر.

الإثنين، 16 سبتمبر.

الجمعة، 20 سبتمبر.

السبت، 21 سبتمبر.

الجمعة، 27 سبتمبر.

السبت، 28 سبتمبر.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2024

تتميز فترة المولد النبوي الشريف في مصر بإقبال كبير على شراء حلاوة المولد. فيما يلي أسعار حلاوة المولد النبوي في مجمعات التموين:

علبة حلوى سادة 1 كيلوجرام: 115 جنيهًا.

115 جنيهًا. علبة حلوى سادة لوكس 1 كيلوجرام: 145 جنيهًا.

145 جنيهًا. علبة حلوى سادة لوكس 2 كيلوجرام: 285 جنيهًا.

285 جنيهًا. علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلوجرامات: 458 جنيهًا.

458 جنيهًا. علبة حلوى سادة لوكس 5 كيلوجرامات: 825 جنيهًا.

825 جنيهًا. علبة حلوى فاخرة مكسرات 2 كيلوجرام: 450 جنيهًا.

450 جنيهًا. علبة حلوى فاخرة مكسرات 3 كيلوجرامات: 675 جنيهًا.

675 جنيهًا. علبة حلوى فاخرة مكسرات 5 كيلوجرامات: 1100 جنيهًا.

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2024

تعد مناسبة المولد النبوي الشريف فرصة لتبادل التهاني بين الأهل والأصدقاء. إليك بعض العبارات التي يمكنك استخدامها لتقديم التهاني: