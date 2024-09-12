نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 48 ساعة عِجاف.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس: «توخوا الحذر» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أن الطقس اليوم الخميس، 12 سبتمبر 2024، سيشهد ذروة الموجة الحارة، حيث من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

الأجواء العامة

تأثرت البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة، مما أدى إلى تحول الطقس إلى شديد الحرارة نهارًا.

كما توقعت الهيئة أن تظهر السحب المرتفعة والمتوسطة على شمال الجمهورية، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة بنسبة 10%، خاصةً على مناطق مثل الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد.

تفاصيل حالة الطقس

نهارًا: سيكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد. بينما سيكون الطقس حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية الغربية.

ليلًا: الطقس مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

الرياح

توقعات خرائط الطقس تشير إلى نشاط الرياح المعتدلة التي قد تنشط أحيانًا، خاصةً على مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

حالة البحرين

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، بارتفاع موج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية.

خفيف إلى معتدل، بارتفاع موج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية. البحر الأحمر: معتدل، بارتفاع موج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية.

نسب الرطوبة

القاهرة والوجه البحري: العظمى 80-75%، والصغرى 35-30%.

العظمى 80-75%، والصغرى 35-30%. السواحل الشمالية: العظمى 90-85%، والصغرى 50-45%.

العظمى 90-85%، والصغرى 50-45%. شمال ووسط الصعيد: العظمى 55-50%، والصغرى 25-20%.

العظمى 55-50%، والصغرى 25-20%. جنوب الصعيد: العظمى 35-30%، والصغرى 20-15%.

درجات الحرارة المتوقعة

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 37°C 27°C 6 أكتوبر 36°C 26°C بنها 36°C 27°C دمنهور 35°C 26°C وادي النطرون 36°C 26°C كفر الشيخ 33°C 25°C المنصورة 35°C 27°C الزقازيق 37°C 27°C شبين الكوم 36°C 26°C طنطا 36°C 26°C دمياط 32°C 26°C بورسعيد 33°C 26°C الإسماعيلية 38°C 27°C السويس 38°C 26°C العريش 36°C 25°C رفح 36°C 26°C رأس سدر 38°C 26°C نخل 37°C 20°C كاترين 32°C 18°C الطور 36°C 28°C طابا 36°C 27°C شرم الشيخ 40°C 29°C الأسكندرية 32°C 24°C العلمين 31°C 24°C مطروح 29°C 23°C السلوم 31°C 22°C سيوة 35°C 24°C رأس غارب 39°C 28°C الغردقة 41°C 29°C سفاجا 41°C 29°C مرسى علم 40°C 29°C شلاتين 41°C 28°C حلايب 36°C 29°C أبو رماد 38°C 28°C رأس حدربة 36°C 29°C الفيوم 40°C 25°C بني سويف 40°C 24°C المنيا 40°C 23°C أسيوط 41°C 25°C سوهاج 42°C 26°C قنا 42°C 26°C الأقصر 43°C 27°C أسوان 43°C 27°C الوادي الجديد 42°C 24°C أبو سمبل 42°C 26°C

الاستعدادات والنصائح

توخي الحذر: بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يُنصح بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.

بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يُنصح بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة. شرب الماء: الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من الماء.

الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من الماء. الراحة: تجنب الأنشطة البدنية المجهدة قدر الإمكان.

وتشير توقعات الطقس إلى أن الموجة الحارة ستستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا بدءًا من السبت 14 سبتمبر.