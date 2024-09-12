نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس لليوم الخميس 12 سبتمبر 2024: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لليوم الخميس، 12 سبتمبر 2024.

تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق، في حين سيكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا.

التأثيرات الجوية

أكدت الهيئة أن البلاد تتأثر بمنخفض سطحي بقيم ضغطية تبلغ 1007 مللي بار، وهو متمركز على الصحراء الغربية.

هذا المنخفض هو السبب الرئيسي في الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد اليوم.

الظواهر الجوية المتوقعة

الرياح: ستشهد الرياح نشاطًا ملحوظًا على عدة مناطق، بما في ذلك القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.

كما ستنشط الرياح أيضًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

السحب: من المتوقع أن تكون السماء مشمسة على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

بينما ستكون السحب غائمة جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية.

نسب الرطوبة

توقعات نسب الرطوبة اليوم هي كما يلي:

القاهرة الكبرى: نسبة الرطوبة 80% للعظمى و35% للصغرى.

نسبة الرطوبة 80% للعظمى و35% للصغرى. جنوب الوجه البحري: نسبة الرطوبة 85% للعظمى و40% للصغرى.

نسبة الرطوبة 85% للعظمى و40% للصغرى. السواحل الشمالية الغربية: نسبة الرطوبة 90% للعظمى و50% للصغرى.

نسبة الرطوبة 90% للعظمى و50% للصغرى. السواحل الشمالية الشرقية: نسبة الرطوبة 90% للعظمى و55% للصغرى.

نسبة الرطوبة 90% للعظمى و55% للصغرى. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: نسبة الرطوبة 60% للعظمى و30% للصغرى.

نسبة الرطوبة 60% للعظمى و30% للصغرى. شمال الصعيد: نسبة الرطوبة 60% للعظمى و20% للصغرى.

نسبة الرطوبة 60% للعظمى و20% للصغرى. جنوب الصعيد: نسبة الرطوبة 30% للعظمى و15% للصغرى.

فرص سقوط الأمطار

تشير التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، بما في ذلك الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد.

موعد انكسار الموجة الحرارية

من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بدءًا من يوم السبت، 14 سبتمبر الجاري، مما قد يجلب تحسنًا في الأحوال الجوية ويخفف من حدة الحرارة.

تستمر الهيئة العامة للأرصاد الجوية في متابعة الحالة الجوية وتقديم التحديثات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والتعامل مع الطقس المتقلب بشكل مناسب.