نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024: ذروة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، مشيرةً إلى أن البلاد تشهد ذروة الموجة الحارة وارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وسنستعرض تفاصيل حالة الطقس اليوم، بالإضافة إلى درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن المصرية.

تفاصيل الطقس اليوم

تستمر الموجة الحارة في التأثير على معظم المناطق في الجمهورية، حيث يشهد الطقس اليوم:

نهارًا : شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد. بينما يكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية.

: شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد. بينما يكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية. ليلًا وفي الصباح الباكر: الطقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

الرياح والأمطار

تشير خرائط الطقس إلى نشاط الرياح المعتدلة التي قد تنشط أحيانًا على فترات متقطعة في مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المدن مثل الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد.

حالة البحرين

البحر المتوسط : تكون الحالة خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

: تكون الحالة خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية. البحر الأحمر: الحالة معتدلة، مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

توقعات درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية:

القاهرة : العظمى 37°C، الصغرى 27°C

: العظمى 37°C، الصغرى 27°C الإسكندرية : العظمى 32°C، الصغرى 24°C

: العظمى 32°C، الصغرى 24°C شرم الشيخ : العظمى 40°C، الصغرى 29°C

: العظمى 40°C، الصغرى 29°C أسوان : العظمى 43°C، الصغرى 27°C

: العظمى 43°C، الصغرى 27°C الأقصر: العظمى 43°C، الصغرى 27°C

نسبة الرطوبة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري : من 75% إلى 80% ليلًا، ومن 30% إلى 35% نهارًا

: من 75% إلى 80% ليلًا، ومن 30% إلى 35% نهارًا السواحل الشمالية : من 85% إلى 90% ليلًا، ومن 45% إلى 50% نهارًا

: من 85% إلى 90% ليلًا، ومن 45% إلى 50% نهارًا شمال ووسط الصعيد : من 50% إلى 55% ليلًا، ومن 20% إلى 25% نهارًا

: من 50% إلى 55% ليلًا، ومن 20% إلى 25% نهارًا جنوب الصعيد: من 30% إلى 35% ليلًا، ومن 15% إلى 20% نهارًا

تنبيهات هامة

تدعو الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر خلال ذروة الموجة الحارة، خاصةً في أوقات الذروة النهارية.

ينصح بشرب كميات كافية من الماء، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة لتفادي المشاكل الصحية المتعلقة بالحرارة.