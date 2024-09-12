لينك الكشف الطبي لجامعة القاهرة 2024: خطوات التسجيل والأماكن المطلوبة

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أحمد جودة - القاهرة - يحرص العديد من الطلاب المستجدين على معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالكشف الطبي للالتحاق بجامعة القاهرة، مع اقتراب بداية العام الدراسي 2024-2025.

حيث يعتبر الكشف الطبي أحد الإجراءات الأساسية التي يجب على الطلاب إجراؤها لضمان لياقتهم البدنية وقدرتهم على التكيف مع الحياة الجامعية.

نستعرض أهم المعلومات المتعلقة بـ لينك الكشف الطبي لجامعة القاهرة 2024، بالإضافة إلى الخطوات المطلوبة والأماكن والأوراق اللازمة.

لينك الكشف الطبي لجامعة القاهرة 2024

يتم تسجيل الطلاب المستجدين في الكشف الطبي لجامعة القاهرة 2024 من خلال رابط إلكتروني خصصته الجامعة لتسهيل عملية التسجيل.

يوفر هذا الرابط للطلاب إمكانية تسجيل بياناتهم، دفع الرسوم، وحجز موعد الكشف الطبي بسهولة ويسر.

رابط التسجيل: يمكن الوصول إلى لينك الكشف الطبي عبر الرابط التالي: لينك الكشف الطبي لجامعة القاهرة 2024

خطوات التسجيل في لينك الكشف الطبي لجامعة القاهرة 2024

لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الإلكتروني: ابدأ بزيارة لينك الكشف الطبي لجامعة القاهرة 2024.

ملء الاستبيان الطبي: قم بملء الاستبيان الطبي المتاح عبر الرابط، حيث يتطلب منك إدخال بياناتك الشخصية وصحتك العامة.

الحصول على الرقم السري: بعد إتمام التسجيل، ستحصل على رقم سري. احتفظ بهذا الرقم حيث ستحتاجه عند الذهاب لإجراء الكشف الطبي.

دفع رسوم الكشف الطبي: قم بدفع الرسوم عبر خدمات فوري واحصل على كود الدفع. تأكد من طباعة طلب استخراج بطاقة البنك.

تحميل الصورة الشخصية: قم بتحميل صورة شخصية لك، ثم سجل البيانات الشخصية المطلوبة عبر الموقع.

أماكن الكشف الطبي لجامعة القاهرة 2024

بعد إتمام عملية التسجيل عبر اللينك، يتم الكشف الطبي في مستشفى جامعة القاهرة، التي تقع في ميدان الجيزة.

تأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة التي حصلت عليها عند التسجيل لتجنب أي تأخير.

الأوراق المطلوبة عند التسجيل في لينك الكشف الطبي لجامعة القاهرة 2024

عند الذهاب لإجراء الكشف الطبي، يجب أن يكون معك الأوراق التالية:

بطاقة الرقم القومي: إحضار بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب.

صورة من بيان النجاح: تقديم صورة من بيان النجاح في امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

استمارة الكشف الطبي: إحضار الاستمارة التي حصلت عليها عند التسجيل.

وصل فوري: تقديم الأصل وصورتين من وصل فوري الخاص بتسديد رسوم الكشف الطبي.

صور شخصية: تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب.

تعليمات عند إجراء الكشف الطبي بجامعة القاهرة 2024

تتضمن تعليمات إجراء الكشف الطبي النقاط التالية: