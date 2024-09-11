حماس: الوفد المفاوض التقى رئيس المخابرات المصرية ووزير الخارجية القطرى فى الدوحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - أكدت حركة حماس أن الوفد المفاوض التقى رئيس المخابرات المصرية ووزير الخارجية القطرى فى الدوحة، لاستعراض تطورات العدوان الإسرائيلى على غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

ورحبت الحركة بالدور المصرى القطرى وجهودهما المبذولة فى المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى .

كما أكدت استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضى القطاع.

وأعلنت أنها ترفض أية مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، وتؤكد أن إدارة القطاع شأن فلسطينى داخلى.

كما أكدت تجاوبها مع جهود الوسطاء وترحيبها باستمرار دورهم وجهودهم من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضى غزة.