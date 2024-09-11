مصطفى محمد مهدد بالغياب عن نانت ضد ريمس فى الدورى الفرنسى بسبب الإصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 08:26 مساءً - يواجه المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، خطر الغياب عن مواجهة ضيفه فريق ستاد ريمس، بسبب الإصابة، والمقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

نانت ضد ريمس

وغاب مصطفى محمد عن صفوف منتخب مصر في الفوز الكبير على نظيره منتخب بوتسوانا، مساء أمس الثلاثاء، برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025.

وذكر موقع "بات فوتبول كلوب" الفرنسي أن المهاجم المصري مصطفى محمد، ما زال لم يتعاف من إصابة أوتار الركبة التي تعرض لها مع منتخب مصر، خلال مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الأولى من التصفيات يوم الجمعة الماضي، ما يجعل مشاركته مع نانت أمام ستاد ريمس في خطر.

وأكد الموقع أن المهاجم المصري لم يعد إلى ناديه بعد إصابته فى مباراة الجمعة وتأكد غيابه عن مواجهة بوتسوانا، ولكنه بقى في معسكر منتخب بلاده، على عكس اللاعبين الذين أصيبوا مع منتخبات بلادهم وعادوا لمتابعة برنامجهم العلاجى.

وكان مصطفى محمد قد سجل هدفا في شباك فريق مونبلييه، بالجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، في المواجهة التي حسمها نانت، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فريق نانت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، برصيد 7 نقاط جمعهما من الفوز في مباراتين وتعادل وتسجيل 5 أهداف وتلقى هدف.