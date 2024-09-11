عودة طفل متغيب عن أهليته بعين شمس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب طفل (سن 8) عن أهليته بمنطقة الألف مسكن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوالدة الطفل ، وأقرت بقيام الطفل بمغافلتها والإنصراف أثناء سيرهما بمحيط مسكنهما بدائرة القسم فقامت بنشر المنشور.. وفى وقت لاحق حضرت والدة الطفل للقسم وأفادت بعودة نجلها عقب غيابه بساعات لقيامه باللهو مع زملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.