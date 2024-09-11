إفتتاح وتشغيل مكاتب جديدة لإتاحة حجز وصرف تذاكر السكك الحديدية بمحطات مترو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - بناء على توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتيسير على جمهور الركاب فقد تم افتتاح وتشغيل مكاتب (حجز المدينة) لإتاحة حجز وصرف تذاكر السكك الحديدية بمحطات مترو الأنفاق التالية (الدقى – كلية البنات – المرج الجديدة– أرض المعارض) وحيث تتواجد هذه المحطات بأماكن ذات كثافة عالية من جمهور الركاب وذلك بهدف الحد من الزحام أمام شبابيك التذاكر بمحطات القطارات وتقديم خدمة مميزة للركاب

وجدير بالذكر أنه يوجد (32) من مكاتب (حجز المدينة) لحجز وصرف تذاكر القطارات على مستوى الجمهورية

والهيئة القومية لسكك حديد مصر دائما لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور السادة الركاب .