نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من الأرصاد الجوية: موجة حارة شديدة تضرب البلاد اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا هامًا للمواطنين بخصوص حالة الطقس اليوم، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة شديدة من المتوقع أن تتصاعد حدتها خلال ساعات النهار.

وأكدت الهيئة أن هذه الموجة الحارة ستؤثر بشكل كبير على درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد.

تفاصيل التحذير من الأرصاد الجوية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الأخير أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة في القاهرة 40 درجة مئوية.

يأتي ذلك بسبب تأثير منخفض جوي ذو قيم ضغطية منخفضة، مما يجلب رياحًا جنوبية شديدة الحرارة تؤثر على معظم المناطق.

كما تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة في مدن الصعيد قد تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدًا كالتالي:

القاهرة الكبرى: من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية.

الوجه البحري: من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة مئوية.

جنوب سيناء: من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية.

شمال الصعيد: من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة مئوية.

نصائح للمواطنين لتفادي تأثير الموجة الحارة

نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ناشد خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال ساعات النهار.

يُنصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب التعب والإعياء وعمليات ضربات الشمس.

كما يُفضل ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وشرب كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف.

في حال الشعور بأعراض مثل الدوخة أو التعب الشديد، يُفضل التوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على الرعاية اللازمة.

تعتبر هذه النصائح والإجراءات ضرورية لضمان سلامة الجميع خلال هذه الفترة من الطقس الشديد الحرارة، وتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بالموجات الحارة.