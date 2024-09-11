الصحة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من دبلومة هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - احتفلت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بتخريج الدفعة الثانية من دبلومة الصيدلة الإكلينيكية، والذى نظمه المركز التدريبي بالهيئة، حيث تم تكريم الأوائل بالتخصصات المختلفة وتشمل الأورام، الأطفال، حديثي الولادة، الرعاية الحرجة، الأمراض المعدية، أمراض القلب، الكلى والمسالك البولية، والمعلومات الدوائية.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لها دور رائد وبناء في مجال التدريب والبحث العلمي، بإعتبارها الذراع التدريبي للصحة ، حيث تعمل على إجراء الأبحاث وتنفيذ التوصيات الطبية طبقاً لتوجهات الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية لكل المرضى

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، على تعظيم دور الصيدلة الإكلينيكية لأهميتها البالغة علمياً وعملياً، لافتًا إلى أهمية مناقشة مستقبل مهنة الصيدلة الإكلينيكية وتنظيم ممارستها داخل المستشفيات، وكذلك التحديات التى تواجه هذا التخصص، وكيفية مواجهة النقص فى أعداد الصيادلة الإكلينيكيين المدربين والمتخصصين، وخلق جيل جديد من الكفاءات العلمية وتوفير التدريب والتعليم اللازم لذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تولى اهتمامًا بالغًا بدور الصيدلى فى الوقت الحالى وتوفر التدريب المهنى له وتتبنى سياسة متفردة تجاه الصيدلة الإكلينيكية بكافة تخصصاتها لما لها من أهمية بالغة للمريض وللمؤسسة التى يتلقى بها الخدمة.

فيما قالت الدكتورة نغم عابد الأمير نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، إن رؤية الهيئة بهذا الشأن تعتمد على توفير برامج ودبلومات مهنية متخصصة ومعتمدة من كافة الجهات الرسمية بالتعاون مع المؤسسات المصرية، ومواجهة النقص فى أعداد الصيادلة الإكلينيكيين المدربين والمتخصصين، لذا أعدت الهيئة دبلومات مهنية فى كافة التخصصات، لافتة إلى دور الصيدلى فى الوقت الحالى فى العملية الصحية والرعاية الطبية وأهمية التدريب والبحث العلمي المستمر وتأثيره البالغ على رفع كفاءة ومهارات الصيدلي الاكلينيكي.

وتحدثت الدكتورة منى شعلان رئيس اللجنة العلمية للدبلومات المهنية للصيدلة بالهيئة، أن كافة تخصصات الصيدلة الإكلينيكية تم إعداد محتوى دراسى وبرنامج تدريبى متكامل لها، واشرف على التعليم والتدريب لجان علمية من أساتذة الجامعات والصيادلة الممارسين ذوى الخبرة العلمية والعملية بمختلف التخصصات، وتم الحصول على الاعتمادات اللازمة من الوزارة والنقابة لكافة الدبلومات، مما يعكس مدى كفاءة خريجى هذه الدبلومات لحصولهم على دبلومات بمحتوى علمى ومهنى على أعلى مستوى، ومعتمد من وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية.

حضر فعاليات حفل التخرج الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية، والدكتورة نجوي هاشم نقيب الصيادلة بالجيزة، والدكتور مصطفي سلام نقيب الصيادلة بالمنوفية، والدكتور أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالاسكندرية، والدكتور محمد ماضي وكيل نقابة الصيادلة بالمنوفية، وعددٍ من قيادات الصيدلة بقطاعات الوزارة والجامعات المصرية.