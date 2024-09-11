نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 في مصر: حقيقة تأجيل الدراسة والخريطة الزمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025، تصدرت الشائعات حول تأجيل الدراسة محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي.

وردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على هذه الشائعات وأوضحت أن الدراسة ستنطلق في موعدها المحدد وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة.

قرار وزارة التربية والتعليم بشأن موعد الدراسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا توجد نية لتأجيل بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025 أو تغيير الخريطة الزمنية المعلنة.

حيث يبدأ العام الدراسي الجديد في موعده المحدد:

المدارس الرسمية والخاصة : تبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر 2024 وتنتهي في 5 يونيو 2025 .

: تبدأ الدراسة يوم وتنتهي في . المدارس الدولية: بدأت الدراسة يوم 8 سبتمبر 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025

بداية الفصل الدراسي الأول: يوم السبت 21 سبتمبر 2024. نهاية الفصل الدراسي الأول: يوم الخميس 23 يناير 2025. بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 11 يناير 2025. إجازة نصف العام: تبدأ من السبت 25 يناير 2025 وحتى الخميس 6 فبراير 2025. بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025. نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 5 يونيو 2025. بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني: امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 24 مايو 2025 .

. امتحانات الدبلومات الفنية: السبت 31 مايو 2025 .

. امتحانات الثانوية العامة: السبت 14 يونيو 2025.

حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت

تداولت شائعات حول إلغاء إجازة السبت في عدد من المحافظات.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأشارت إلى ضرورة التحقق من الأخبار من مصادرها الرسمية.

استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي

وجهت الوزارة المديريات التعليمية بضرورة الاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد من خلال:

تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية.

على قاعدة البيانات المركزية. إعداد التقارير الخاصة بمدى جاهزية المدارس وعرضها على وزير التربية والتعليم.

الخاصة بمدى جاهزية المدارس وعرضها على وزير التربية والتعليم. تنظيم الفصول الدراسية وتوزيع المعلمين على الصفوف وفقًا للخطة الدراسية.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024/2025

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن العام الدراسي في الجامعات والمعاهد يبدأ يوم 28 سبتمبر 2024.

كما وجه الجامعات بالاستعداد الجيد للدراسة والتركيز على الأنشطة الطلابية والبحثية.

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