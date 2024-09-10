نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الإفتاء الكيني يعلن المشاركة مع مبادرة "خُلُقٌ عَظِيمٌ" لوزارة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المفتي الشيخ الحبيب أحمد أحمد بدوي جمل الليل باعلوي رئيس مجلس الإفتاء الكيني تضامنه الكامل مع مبادرة وزارة الأوقاف المصرية (خُلُقٌ عَظِيمٌ)، بمناسبة مولد خير الأنام نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر ربيع الأول.

وثمن رئيس مجلس الإفتاء الكيني بدولة كينيا الخطوة المباركة لوزارة الأوقاف المصرية باعتبار هذا الشهر الكريم مناسبة للتعريف بسيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال مبادرة وزارة الأوقاف المصرية (خُلُقٌ عَظِيمٌ).

وأضاف أن المشاركة في مبادرة وزارة الأوقاف المصرية (خُلُقٌ عَظِيمٌ) سيكون من خلال نشر وتكثيف دروس الشمائل المحمدية، وقراءة القرآن الكريم، والمسابقات المتنوعة، وقراءة سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وغيرها من البرامج المتنوعة، احتفالًا بهذه المناسبة العطر.