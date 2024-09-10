وزير الخارجية السعودى : لدينا رغبة صادقة فى تعميق العلاقات والشراكات مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 04:37 مساءً - قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد تطورا ملحوظا على كل المستويات.

أضاف بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بالقاهرة: "بحثنا عددا من الملفات المهمة على صعيد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، ولدينا رغبة صادقة في تعميق العلاقات والشراكات مع مصر".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "نقدر جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبحثنا سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومسألة حل الدولتين".

وأكمل الوزير السعودي: "ما نراه من كارثة إنسانية في قطاع غزة يعد جريمة حرب، ونحن نتفق مع مصر بشأن ضرورة وقف الحرب في السودان".

