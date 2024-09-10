منتخب مصر يتوجه لملعب فرانسيستون لمواجهة بوتسوانا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 04:37 مساءً - رصدت الصفحة الرسمية لـ منتخب مصر لحظة تحرك اللاعبين لملعب المباراة المرتقبة أمام بوتسوانا، والتي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

تقام المباراة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

مروان عطية لاعب منتخب مصر في الطريق لملعب المباراة

محمد الننى لاعب منتخب مصر في الطريق لملعب المباراة

محمد صلاح لاعب منتخب مصر في الطريق لملعب المباراة

أسامة فيصل لاعب منتخب مصر في الطريق لملعب المباراة

حمزة علاء لاعب منتخب مصر في الطريق لملعب المباراة

محمود تريزيجية لاعب منتخب مصر في الطريق لملعب المباراة

وتضم بعثة منتخب مصر كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور ومصطفى محمد وعمر مرموش للإصابة وخرج أحمد حجازى من القائمة لظروف خاصة.

يتفوق المنتخب الوطني في القيمة التسويقية على بوتسوانا بفارق كبير، حيث تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطني 121 مليوناً و650 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب بوتسوانا مليوناً و150 ألف يورو.

يدير المباراة طاقم تحكيم صومالي بقيادة عمر عبدالقادر ارتان، ويعاونه كل من حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثاني وأحمد حسن حسين حكما رابعا.