نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة يعلن برنامج «تعليم» يتبنى دعم طلاب من الجنسيات الدارسين بالجامعات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، عن تبني برنامج «تعليم» طلاب العلم من الجنسيات المختلفه الدارسين في الجامعات المصرية، وتقديم الدعم التعليمي اللازم لمساعدتهم على استكمال دراستهم الجامعية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 10من سبتمبر 2024م، أن طلاب العلم القادمين من الجنسيات المختلفة للدراسة فى الجامعات المصرية، يمكنهم الحصول على دعم تعليمي لمساعدتهم في سداد المصروفات أو توفير المستلزمات الدراسية وسبل الإعاشة؛ وذلك في إطار برنامج «تعليم» لدعم الطلاب غير القادرين؛ إعمالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «‌سَيَأْتِيكُمْ ‌أَقْوَامٌ ‌يَطْلُبُونَ ‌الْعِلْمَ، ‌فَإِذَا ‌رَأَيْتُمُوهُمْ ‌فَقُوُلوا ‌لَهُمْ: مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاقْنُوهُمْ». قُلْتُ لِلْحَكَمِ: مَا اقْنُوهُمْ؟ قَالَ: عَلِّمُوهُمْ.». [سنن ابن ماجه]

يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على دعم «بيت الزكاة والصدقات» التقديم عن طريق ملء الاستمارة الموجودة على الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة والصدقات:

https://baitzakat.org.eg/ZakatRequest/index.php?id=8.

