نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة الفضاء المصرية تبحث تعزيز التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية في مجالات التكنولوجيا والفضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر، الأستاذة الدكتورة ريم بهجت، رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة.



خلال اللقاء، استعرض الدكتور صدقي مهام واختصاصات الوكالة، بالإضافة إلى أهدافها ودورها الريادي على المستويين المحلي والإفريقي. كما قدم شرحًا تفصيليًا حول الإمكانيات الفريدة التي تمتلكها الوكالة، بما في ذلك المعامل الحديثة والمتطورة، وتطرق إلى أبرز الشراكات الدولية التي تعزز جهود الوكالة في تحقيق أهدافها.



وعقب المناقشات، قام الأستاذ الدكتور شريف صدقي برفقة الوفد بجولة تفقدية في مرافق وكالة الفضاء المصرية، حيث اطلعوا على أحدث التقنيات والمشاريع القائمة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المثمر بين الطرفين في المستقبل.



تجدر الإشارة إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية هي جامعة أهلية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتختص بتقديم تعليم عالي الجودة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.