نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2024 خلال ساعات.. رابط سريع ومباشر للاستعلام

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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الثانوية العامة 2024 للدور الثاني.. تتصدر تلك الجملة الأكثر بحثا الآن عبر محرك البحث جوجل من قبل طلاب الثانوية العامة دور ثاني وأولياء أمورهم، حيث يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي إعتماد وإعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2024.

نتيجة الثانوية العامة 2024 للدور الثاني

وفي ذات السياق قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى خلال الساعات القليلة القادمة، بعد اعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد المصدر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد انتهت، من تجهيز النتيجة بعد مراجعتها بشكل دقيق قبل إعلانها للطلاب.

وأشار المصدر، إلى أن نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة للدور الثاني هذا العام ستزيد عن العام الماضي، وكانت نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى العام الدراسى 2023، وصلت إلى 89.4%.



ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، على الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.https://moe.gov.eg/

خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

– الدخول على رابط النتيجة

– كتابة رقم جلوس الطالب

– الضغط على استعلام النتيجة