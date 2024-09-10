نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار مخفضة.. محافظ الجيزة يتابع تجهيزات إنشاء معرض "أهلًا مدارس" بالطالبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات الجارية بمعرض "أهلًا مدارس" لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية والذي تقيمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض دار الكتب بمنطقة الطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية ومحاربة الغلاء من خلال توفير جميع مستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية للتخفيف عن كاهل الأسر من محدودي الدخل.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته علي إجراء رفع مساحي علي أرض الواقع للتأكد من التزام الشركة المنفذة بتنفيذ المعرض علي المساحة المخصصة والتي تصل إلي ٢٠٠٠ م والذي ستساهم في زيادة باكيات العارضين وتشجيع روح المنافسة بين العارضين.

كما شدد محافظ الجيزة علي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من التجهيزات بالمعرض في أسرع وقت ممكن لتعظيم الاستفادة القصوي منه للمواطنين.

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