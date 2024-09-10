نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للقطاع الخاص.. إعلان إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن منح إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ستُعطى الإجازة يوم الأحد المقبل، الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ، وذلك تزامنًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024.

تفاصيل الإجازة

وفقًا للقرار الصادر، سيكون يوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

الالتزام بالقانون

أكد وزير العمل أن هذه الإجازة تُعطى بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

كما أوضح أن صاحب العمل يحق له تشغيل العاملين في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة سيحصل العامل على أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى مِثلي أجره اليومي.

تأكيدات قانونية

استنادًا إلى المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يحق للعاملين بالقطاع الخاص الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام العطلات الرسمية والأعياد، وذلك بناءً على قرارات الوزير المختص.

إجراءات التنفيذ

وزعت وزارة العمل كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات، بتوقيع خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة.

يتضمن الكتاب الدائري الأحكام المتعلقة بالإجازة وكيفية تنفيذها ومتابعة تطبيقها في مواقع العمل والإنتاج داخل المنشآت والشركات.