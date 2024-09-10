وزير الخارجية: وقف العدوان على غزة يمنع انزلاق المنطقة فى حرب إقليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنه ناقش مع ممثل السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، أهمية النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومنع التصعيد سواء في الضفة أو في لبنان والمنطقة بأسرها، والحيلولة دون انزلاقها إلى أتون حرب إقليمية، وهو ما يتطلب وقف العدوان على غزة.

شدد وزير الخارجية في مؤتمر صحفى مشترك مع الممثل الأعلي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على الأهمية البالغة لتنفيذ حل الدولة الفلسطينية وإقامتها في أسرع وقت ممكن.