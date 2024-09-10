نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية المصرية عن تقديم موعد صرف مرتبات سبتمبر 2024، ليبدأ الصرف من 22 سبتمبر ويستمر حتى 27 من نفس الشهر.

يأتي هذا التقديم بعد تقديم مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالدولة في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، لضمان تنظيم الأمور المالية للموظفين في فترة الأعياد.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2024

يمكن للموظفين والعاملين بالدولة استلام مرتباتهم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك

البريد المصري

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

مع اقتراب موعد صرف مرتبات سبتمبر، يبحث الكثيرون أيضًا عن تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور للعام 2024، والذي يحدد كالتالي:

الدرجة السادسة : 6000 جنيه

: 6000 جنيه الدرجة الخامسة : 6500 جنيه

: 6500 جنيه الدرجة الرابعة : 7000 جنيه

: 7000 جنيه الدرجة الثالثة : 7500 جنيه

: 7500 جنيه الدرجة الثانية : 8000 جنيه

: 8000 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها : 8200 جنيه

: 8200 جنيه درجة المدير العام أو ما يعادلها : 9200 جنيه

: 9200 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها : 10200 جنيه

: 10200 جنيه الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه

صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

تُصرف معاشات شهر أكتوبر 2024 بدءًا من الأحد، 1 أكتوبر 2024، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2024

يمكن للمواطنين معرفة قيمة المعاش عبر موقع التأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية: