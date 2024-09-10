نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار وزير التربية والتعليم بإعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا جديدًا يتعلق بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية الذين حصلوا على مؤهل عالٍ أثناء خدمتهم.

يهدف القرار إلى تحسين الكوادر التعليمية وإتاحة الفرصة للعاملين لتولي وظائف التعليم الرسمية.

نص القرار وإجراءات إعادة التعيين

ينص القرار على أنه يمكن إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهل عالٍ في إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم، وذلك دون الحاجة إلى الإعلان أو الامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات الحاصلين عليها مطلوبة.

يمكن تعيينهم في وظيفة معلم أو ما يعادلها إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.

الشروط المطلوبة لإعادة التعيين

الحصول على مؤهل عالٍ: يجب أن يكون المؤهل من كليات التربية أو مؤهل عالٍ مناسب للوظيفة.

إضافة شهادة أو إجازة تأهيل تربوي: شرط أساسي للحصول على الوظيفة.

وجود وظائف شاغرة: يجب أن تتوافر وظائف شاغرة في المديريات التعليمية.

موافقة وزير المالية: بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تقرير كفاية ممتاز: الحصول على تقرير كفاية بتقدير ممتاز خلال آخر عامين.

استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين: والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.

اجتياز الاختبارات: اجتياز أي اختبارات تجريها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

تفاصيل إعادة التعيين في وظيفة معلم

أوضح القرار أنه يتعين على وزير التربية والتعليم إصدار قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، وتكليف المحافظين بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

يشمل القرار جميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من المجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية، باستثناء بعض الفئات مثل:

أخصائي التغذية

أخصائي الإحصاء والوسائل التعليمية

مشرفو ووكلاء الأنشطة

موجهو صيانة الحاسب الآلي

مشرفو التغذية

مدرسو المواد العملية

أمناء وموجهو المعامل

مشرفو الوسائل التعليمية

مشرفو صيانة الحاسب الآلي

فنيو التعليم بدرجاتهم المختلفة

استثناءات وشروط إضافية

القرار يشدد على أن المعلمين الذين سبق لهم الحصول على مؤهلات عليا أثناء عملهم كمعلمين وتم استثناؤهم من بعض الشروط وفقًا للمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007، سيظلوا في نفس وظائفهم السابقة ولن ينطبق عليهم قرار إعادة التعيين.

سيتم حصر هؤلاء المعلمين في كل مديرية، واعتماد القوائم النهائية من قبل المحافظ، ويجب إخطار الأكاديمية المهنية بهذه القوائم خلال 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.